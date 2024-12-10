Суд запретил клип Моргенштерна DJ Smash «Новая волна»

Колпинский суд рассмотрел административный иск прокуратуры и принял соответствующее решение.



Morgenshtern

«В клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии. Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», - говорится в решении суда.

Суд привлек к разбирательству специалистов, которые проанализировали клип по кадрам. Роскомнадзор возражал против удовлетворения иска по техническим причинам, о сути которых не сообщается.

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В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда для исполнения подлежит направлению в Роскомнадзор.

Руководитель объединенной пресс-службе судов Петербурга Дарья Лебедева уточнила в своем Telegram-канале, что Колпинский суд признал информацию запрещенной к распространению на территории РФ по конкретной ссылке на видеохостинге YouTube.

«Мы известили Моргенштерна. Сам ли он или представитель, но кто-то повестку в суд на почте получил, о чем у нас есть официальное подтверждение. Жаль, конечно, никто не пришел», - добавила Лебедева.

Клип «Новая Волна» появился на YouTube-канале Моргенштерна в 2021 году, его посмотрели почти 50 миллионов раз.