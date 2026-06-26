Muse выпустил первый за 4 года альбом «The Wow! Signal»

Это десятая работа группы и первая за четыре года. В альбом вошли десять песен, включая ранее представленные синглы «Unravelling», «Be with You», «Cryogen», «Hexagons» и «Nightshift Superstar».

В пресс-релизе «The Wow! Signal» описывается как «смесь космической тайны, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контактировать с чем-то гораздо большим, чем мы сами». Продюсерами альбома выступили сами Muse, Дэниел Ланкастер и Алекс Фон Корфф. Ланкастер уже работал с группой над их предыдущей пластинкой «Will of the People» (2022).



Muse

Песню «Hush» Muse записали с Элли Голдинг – которая, кстати, в сентябре выпустит новый альбом «I Know Too Much». А одним из авторов трека выступил Тео Хатчкрафт, вокалист Hurts. Также к пластинке приложил руку продюсер BloodPop, работавший с Леди Гагой и Джастином Бибером. Он выступил продюсером треков «Nightshift Superstar» и «Shimmering Scars».