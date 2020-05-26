Мэтт Беллами купил Телекастер Джеффа Бакли

Джефф Бакли является одним из кумиров Беллами, значительно повлиявших на его манеру исполнения, о чем музыкант не раз говорил в своих интервью. Карьера Бакли, успевшего получить лестные отзывы от Джимми Пейджа и Роберта Планта, Криса Корнелла и PJ Harvey, Боба Дилана и Дэвида Боуи оборвалась с трагической смертью артиста в 1997 году. Фактически, вышедший в 1994 году «Grace» стал единственной официальной пластинкой, которую Бакли успел записать.

Трофеем Беллами стал белый Fender Telecaster, произведенный в Америке в 1983 году. На нем была сыграна в том числе и знаменитая версия «Hallelujah» Леонарда Коэна.



Джефф Бакли играет концерт на купленной Беллами гитаре Telecaster

«У меня была целая команда, задачей которой было проверить подлинность инструмента, убедиться, что это действительно гитара Джеффа. Они общались с его семьей и близкими, и всякое такое. И все сложилось. Теперь «Телекастер», на котором записаны «Grace» и «Hallelujah», мой. Но нет, я не купил ее, чтобы повесить на стену рядом с фото Джеффа и любоваться. Я хочу попробовать использовать ее в записи, чтобы этот инструмент продолжал дарить музыку. Я верю, что Джефф бы хотел того же. Звучит она совсем не похоже на другие Телекастеры, хоть и странно это говорить. Мы проверили, с ней все в порядке. Но похоже производитель немного напортачил со звукоснимателем на этом экземпляре, он как будто не на своем месте. И еще у нее что-то любопытное с проводкой. Звук очень гладкий, яркий, не сравним с другими гитарами, которые я использовал до этого. И кстати, я уже успел ей попользоваться. Для кавера, который мы сделали с The Jaded Hearts Club. И я надеюсь использовать ее для нового альбома Muse».

Джефф Бакли родился в 1966 году, пишет Rock-FM. Является сыном фолк-певца Тима Бакли. Погиб в мае 1997 года в трагическом инциденте. Во время спонтанного купания музыкант попал под волну проходившего мимо катера и утонул. Ему было всего 30 лет. Альбом «Grace» сегодня признан одной из важнейших и влиятельнейших записей 90-х.