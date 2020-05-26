Мэтт Беллами купил Телекастер Джеффа Бакли

Джефф Бакли является одним из кумиров Беллами, значительно повлиявших на его манеру исполнения, о чем музыкант не раз говорил в своих интервью. Карьера Бакли, успевшего получить лестные отзывы от Джимми Пейджа и Роберта Планта, Криса Корнелла и PJ Harvey, Боба Дилана и Дэвида Боуи оборвалась с трагической смертью артиста в 1997 году. Фактически, вышедший в 1994 году «Grace» стал единственной официальной пластинкой, которую Бакли успел записать.
Трофеем Беллами стал белый Fender Telecaster, произведенный в Америке в 1983 году. На нем была сыграна в том числе и знаменитая версия «Hallelujah» Леонарда Коэна.
«У меня была целая команда, задачей которой было проверить подлинность инструмента, убедиться, что это действительно гитара Джеффа. Они общались с его семьей и близкими, и всякое такое. И все сложилось. Теперь «Телекастер», на котором записаны «Grace» и «Hallelujah», мой.
Но нет, я не купил ее, чтобы повесить на стену рядом с фото Джеффа и любоваться. Я хочу попробовать использовать ее в записи, чтобы этот инструмент продолжал дарить музыку. Я верю, что Джефф бы хотел того же.
Звучит она совсем не похоже на другие Телекастеры, хоть и странно это говорить. Мы проверили, с ней все в порядке. Но похоже производитель немного напортачил со звукоснимателем на этом экземпляре, он как будто не на своем месте. И еще у нее что-то любопытное с проводкой. Звук очень гладкий, яркий, не сравним с другими гитарами, которые я использовал до этого.
И кстати, я уже успел ей попользоваться. Для кавера, который мы сделали с The Jaded Hearts Club. И я надеюсь использовать ее для нового альбома Muse».
Джефф Бакли родился в 1966 году, пишет Rock-FM. Является сыном фолк-певца Тима Бакли. Погиб в мае 1997 года в трагическом инциденте. Во время спонтанного купания музыкант попал под волну проходившего мимо катера и утонул. Ему было всего 30 лет. Альбом «Grace» сегодня признан одной из важнейших и влиятельнейших записей 90-х.
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