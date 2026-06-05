Muse показал сайфай-боевик «Nightshift Superstar» с российской съемочной бригадой

Видео сняли режиссер Ладо Кватания («Казнь») и оператор Владимир Ушаков («Завод», «Сторож»). Главная героиня ролика – девушка-инопланетянка (ее сыграла актриса Грейс Харт), которая прибывает на Землю, буквально завораживает и побеждает всех своим танцем и засасывает множество людей (включая солиста Muse Мэттью Белами) в летающую тарелку.

Песня заметно выделяется на фоне остальных синглов альбома своим танцевальным звучанием. Этот трек войдет в новый, десятый по счёту, альбом группы «The Wow! Signal», вместе с вышедшими ранее «Unravelling», «Be With You», «Cryogen» и «Hexagons». Релиз состоится 26 июня.



Muse