Хабиб стал Алладином в клипе «Моя малышка»

Музыку написал Сергей Ревтов, стихи – Михаил Гуцериев. Это вторая работа Хабиба с этими авторами. Восточная мелодика песни задала ключевые образы, которые разработал режиссёр Gex. Сюжет навеян причудливым и пёстрым узором восточного ковра.

«Это будет шикарное видео, друзья! Песня яркая, летняя, танцевальная, за что огромное спасибо моим авторам, Михаилу Гуцериеву и Сергею Ревтову. В клипе я играю себя, но с нотками лирического героя. Сегодня у меня образ – такой татарский Аладдин (смеётся). Восточный колорит мне очень близок. Кажется, когда на меня смотришь, именно этот образ и возникает. Конечно, в таком костюме я не хожу в обычной жизни и банданы у меня нет. Но каждый клип должен быть как отдельная история, глава творчества. Мы старались, сделали всё, чтобы это было необычно и по-новому», – поделился Хабиб.

Песня «Моя малышка» – история двух молодых людей, между которыми промелькнула искра. Взаимный интерес высок, но юная кокетка не спешит раскрывать свои чувства, заставляя теряться в догадках.



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«Очень приятно работать с таким ярким артистом, как Хабиб. Он очень чувствует музыку, спел очень органично. Восточная тематика близка и мне, и моему соавтору Михаилу Гуцериеву. Сочетание горячей крови и пылкого сердца даёт такую вот красивую любовную историю в песне. В этой работе всё сложилось. Даже на съёмках клипа было +34°C, как в Ташкенте. Я желаю этой песне удачи, хорошего продвижения, и конечно же, первой строчки хит-парадов», – отметил Сергей Ревтов.

Антураж восточной сказки создавался в локациях кинопарка «Москино». Персонажи действуют в декорациях Соборной площади Московского Кремля, на натурной площадке «Холмы» и Москва в стиле конструктивизма (1920-1940 годы). Для клипа был изготовлен и специальный реквизит: ковровая лестница, большой бумажный самолёт, ветряки.

В клипе «Моя малышка» Хабиб много танцев, постановщиком которых стала Алёна Гуменная, участница шоу «Танцы на ТНТ», «Новые танцы» и «Dance Революция» на Первом канале.