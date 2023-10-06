Хабиб: Доктора не лечат. Лечат музыка и время!

Песня только стартовала на стриминговых площадках 5 октября, а уже наутро следующего дня Хабиб спел ее на «Авторадио».

Ведущие драйв-шоу «Поехали» Иван Броневой и Денис Курочкин не скрывали радость от встречи, но и выразили беспокойство резким похудением артиста. Хабиб признался, что за неделю потерял 5 кг.

«Я весил где-то 66 кг, сейчас – 61. Причина и в туре, и том, что я мало ем. Если хотите похудеть, сбросить пятерочку за неделю, поезжайте со мной в тур и придерживайтесь моего райдера – отварные гречка, рис, курица. У меня еда самая простая».



Хабиб

Помимо лайфхаков для похудения, слушателей ждали средства исцеления сердечных ран из личной «Аптечки» артиста. По его словам, новый трек затрагивает острую социальную тему, а он, соответственно, посвящает его всем, кому когда-либо разбивали сердца.

«Как лечить разбитое сердечко? Доктора не лечат. Лечат музыка и время. Песня как раз об этом. И еще нужно танцевать».



Хабиб

Артист не изменяет своим традициям. Новая композиция – танцевальная, но с небольшой грустинкой. Скоро выйдет и клип на этот трек, пообещал певец.

«Уже готова видеоработа на эту песню. Клип тоже будет яркий, короткий, как вы любите, чтобы можно было его не раз поставить на повтор».

Хабиб рассказал, как проходит его большое сольное турне по городам России.

«Я много внимания уделяю зрителям, часто выхожу в зал и пятюньки раздаю. И всегда выделяю время после концерта, чтобы сделать фото со зрителями. Уверен, далеко не все артисты так делают, это моя фишка».



Хабиб

Не обошли стороной ведущие «Авторадио» и нашумевшую новость о том, что якобы Николай Басков пообещал подарить Хабибу квартиру, на которую тот до сих пор не заработал. Артист вспомнил диалог с народным артистом и пошутил.

«Квартиру пообещал и не дарит. На съемках музыкального шоу он сам мне задал вопрос: «Ну, что на квартиру еще не заработал?». А я ему ответил: «Пока нет еще, в процессе». Тогда Басков и сказал: «Надо тебе подарить квартиру». На этом всё. Так и не подарил».