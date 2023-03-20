Хабиб добавил в хиты ягодо-малиновых приправ

В студию шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Хабиб пришел с розовой гитарой и устроил живую премьеру своей новой песни «Ой, какая ты». Песня февральская, но писал ее музыкант как подарок всем поклонницам к Женскому дню.

«Конечно, для всех девчонок песня к 8 марта, но она танцевальная на 100 процентов и подходит к любым праздникам, потому что такая всесезонная», – считает Хабиб.

Песню про богиню красоты певец сначала назвал «Ля, какая ты», но потом пришлось внести коррективы, признался артист. Дело в том, что слово «ля» в названии разные люди поняли по-разному.

«Пришлось немножечко переделать, люди подумали, что это сокращенно какое-то плохое слово. Поэтому я, чтобы было совсем все четко и без конфликтов, сделал более доступную, общую версию», – сообщил музыкант.



«Ой, какая ты» - песня всесезонная, считает Хабиб

В Международный женский день исполнитель знаменитого хита «Калинка малинка» выложил в аккаунтах фото самого себя в 13 лет и от имени очаровательного мальчика поздравил девушек с праздником.

«Ну, на фото я действительно выгляжу миленьким ангелочком, и это не совсем обман, – рассказал «Мурзилкам» Хабиб. – Я дома был хороший мальчик, мамин сын, а в школе – завсегдатай последней парты, который шумел, не отвечал на вопросы, спрашивал: «А какое там было задание? А какой был вопрос?» Но я очень кстати влюбился в девочку, из-за нее в школу и ходил».



На «Авторадио» Хабиб устроил живую премьеру нового танцевального хита

Влюбчивость Хабиб демонстрирует и в своих клипах. Лирический герой недавно вышедшего клипа на песню «Ой, какая ты» влюбляется буквально с первого взгляда, причем все происходит в очень красивом, веселом спортзале.

«Клип связан со спортивной тематикой, так как я сам люблю баскетбол. Также там есть акробаты, танцы, художественная гимнастика – наша чемпионка очень красивая занимается. Мария, спасибо огромное за участие!» – поблагодарил певец гимнастку Марию Сергееву.

Клип получился очень позитивным и танцевальным, как и сама песня. К тому же певец смог блеснуть в нем баскетбольными навыками. Когда-то Хабиб играл за сборную Набережных Челнов, руки до сих пор помнят мяч, отметил артист.

«Я реально играл, у меня разряд. Занимался серьезно, пока не понял, что дальше уже не расту, в плане физических возможностей. Я был не самым высоким, но самым пронырливым, поэтому и понял, что нужно двигаться в сторону музыки», – пошутил Хабиб.



Хабиб добавил рэпчика в хиты «Иванушек»

Любовь к музыке у певца от мамы, музыкального работника детского сада. Дома было много пластинок с песнями, рассказал певец, в том числе хиты «Иванушек International», которые он перепел в проекте «Битва поколений». «Тополиный пух» в его исполнении прозвучал и в студии «Авторадио».

«Я добавил своих приправ ягодо-малиновых, чтобы зазвучало по-моему, и еще в конце добавил рэпчик, чтобы было современно», – объяснил Хабиб.