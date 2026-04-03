Filatov & Karas мечтают о гимне поколения, а Караулова - о собаке

Накануне 33-летия популярной радиостанции в большой концертной студии «Авторадио» собрались артисты, слушатели, ведущие шоу «Мурзилки Live». По традиции, ко дню рождения приурочили старт нового сезона – в этом году он «счастливый», или, как говорят «Мурзилки», «замечтательный».

«В этом году решили спросить у слушателей напрямую, о чем они мечтают. Десятки тысяч самых разных желаний – от обычных до невероятных – поступило в редакцию», – рассказал продюсер «Авторадио» Олег Балыков.

В течение года радиостанция исполнит пять заветных желаний участников проекта «Много денег на Авторадио. Счастливый сезон». Первую мечту определили на марафоне в прямом эфире. Вера из Москвы мечтала закрыть автокредит, теперь это сделает за нее радиостанция.



Оказалось, что и популярные артисты тоже мечтают. Юлианна Караулова призналась на марафоне, что хочет завести собаку, но муж пока против. Исполнитель «Ягоды малинки» Хабиб мечтает о собственной семье, доброй и любящей девушке в роли невесты. У группы Filatov & Karas мечта грандиозная – исполнить гимн поколения, который останется в истории.

«Ну, если это с музыкой связано, то, может быть, какой-то гимн поколения написать. Потому что мы можем дарить людям только радость приходить на наши концерты. Там мы исполним все музыкальные мечты», – сказал Дмитрий Филатов.



Денис Клявер желает простых вещей: чтобы в семье все были здоровыми – супруга, мама, дети. В творчестве у него все отлично уже больше 30 лет, и даже давняя мечта о рок-альбоме исполнилась. Его песни в роке звучат круче, чем в поп-аранжировке, считает Клявер, но возможны и будущие коллаборации в этом жанре.

«Спасибо Саше Пушному, который года три назад всем раскрыл меня с другой стороны, немножко поменяв стереотип для зрителя относительно моего творчества. Теперь люди поддерживают, ждут, и это очень мотивирует», – заявил Денис Клявер.