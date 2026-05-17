На «Евровидении» впервые победила Болгария

Всего в конкурсе «Евровидение 2026», юбилейном и 70-м по счету, приняли участие 35 телекомпаний Европы, Израиля и Австралии. В Вене в 2026 году в конкурсе снова приняли участие три телекомпании: Болгария (BNT), Молдова (TVM) и Румыния (TVR).

Болгария одержала свою первую победу на Евровидении благодаря песне Bangaranga группы Dara. Болгария одержала победу в конкурсе, набрав 516 очков.



Dara

Как это принято на конкурсе песни «Евровидение», сначала были выставлены оценки жюри, а затем состоялось эффектное объявление результатов зрительского голосования. Болгарская песня Bangaranga с легкостью победила по результатам голосования жюри, набрав 204 балла. Затем последовал результат зрительского голосования в 312 баллов.

Песня в итоге победила в обеих системах оценок, что стало первым случаем за почти 10 лет, со времен Киева 2017 года, когда жюри и публика выбрали одного и того же победителя.

Песню Bangaranga написали Энн Джудит Стокке Вик, Дарина Йотова, Димитрис Контопулос и группа Monoir.

Дара — одна из самых известных поп-музыкантов в своей стране, формирующая образ современной болгарской поп-музыки своим уникальным голосом, властной сценической харизмой и безудержным смешением жанров.

Dara расширяет границы болгарской музыки и наиболее известна своими крупнейшими хитами Thunder , Call Me и Mr. Rover , которые несколько недель доминировали в чартах. Помимо многочисленных хитов, занявших первое место в официальном болгарском чарте радиоэфира, DARA также стала заметной фигурой на современной балканской музыкальной сцене. Помимо того, что ее песни и видеоклипы набрали более 80 миллионов прослушиваний и просмотров, DARA также занималась наставничеством нового поколения музыкантов в рамках проекта «Голос Болгарии» в 2021 и 2022 годах.

Ее самый личный на сегодняшний день проект альбом Adhdara вышел в 2025 году. Этот проект ознаменовал ее переход от известной поп-исполнительницы на родине к артистке с ярко выраженной международной идентичностью и расширяющимся глобальным присутствием.

На втором месте - израильский певец Noam Bettan с результатом 343 балла, на третьем - румынская певица Капитонеску с результатом 296 баллов.