Первый канал предложил провести свое «ИнтерВидение»

«Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием ИнтерВидение», - сказал Эрнст на встрече Любимовой с главами делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.



Константин Эрнст

Он отметил, что конкурс станет "свободной трибуной", в нем не будет никаких политических ограничений.

«Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС, предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», - сказал гендиректор Первого канала.

Эрнст подчеркнул, что Первый канал имеет большую практику участия в музыкальном конкурсе Евровидение, который в последние годы оказался "под большим политическим воздействием".

«Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира», - заключил Эрнст.

Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума поддержала Эрнста.

«Россия всегда выступала и будет выступать за углубление дружеских отношений с соседями и партнерами. Многонациональная культура России открыта для всего мира», – отметила Ольга Любимова.

Победителям российского аналога «Евровидения» — «Интервидения» нужно выплачивать гонорар в $1 млн, чтобы конкурс приобрел популярность. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, такой конкурс необходим России. Он добавил, что идею создания «Интервидения» вынашивал совместно с композитором Виктором Дробышем. Однако состязания на бесплатной основе провалятся, уверен продюсер.

«Дело том, что фестиваль будет ценен только в одном раскладе, это мое глубочайшее убеждение, если будет вознаграждение, если будет гонорар, гран-при не просто статуэтка бесплатная. Бесплатный сыр в мышеловке. <...> Нам нужно не только деньги вкладывать в конкурс, но нужно вкладывать деньги в гонорары. Первое место — миллион, второе место — 500 тыс., третье —100 или 250», — сказал Пригожин.

Кроме того, Иосиф Пригожин выступил против передачи прав на российское «Евровидение» Первому каналу. Они должны принадлежать компаниям, а задача СМИ — транслировать их.

Чтобы «Интервидение» было на уровне международного конкурса, его участникам необходимо обеспечить безвизовый въезд, предоставить комфортабельные гостиницы, а победителям гарантировать денежный приз, заявил продюсер.

«Фестивали, конкурсы должны не каналы делать. Каналы должны их только показывать. Опять получается, что это привязано к каналу. Это должна делать независимая компания, а каналы должны это покупать и показывать. Приезжайте к нам в гости, будем как дурачки вызывать всех: приезжайте, мы тут конкурс сделали, по Первому каналу вас покажем, может, в интернете покажем, возможно, на Rutube. Кто это будет смотреть? Так надоело, что главное — заявления, а не результат. Участники должны жить в хороших гостиницах, им должны дать безвизовый въезд, как на чемпионате Европы по футболу».