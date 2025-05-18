На конкурсе «Евровидение» победил австриец JJ

Певец, настоящее имя которого Йоханнес Питч, родился в Вене в 2001 году и вырос в Дубае, прежде чем вернуться в Вену в 2016 году.



JJ

Поклонники музыки могут узнать JJ по телевизионному шоу талантов Starmania, где он продемонстрировал свой необыкновенный голос и диапазон, попав в финал шоу в 2021 году. В настоящее время австрийско-филиппинский артист выступает в Венской государственной опере и принимал участие во многих постановках, включая «Волшебную флейту» , «Смерть любви» и «Чик».

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За пределами сцены он продолжает совершенствовать свое мастерство, изучая классическую музыку в знаменитом Венском частном университете музыки и искусств (MUK).

Большинство голосов он получил от профессиональных жюри, и относительно небольшого количества баллов от зрителей ему хватило для того, чтобы обойти фаворита зрительского голосования, израильскую певицу Юваль Рафаэль.



JJ

Австрийский исполнитель JJ (Йоханнес Питч), исполнивший песню «Wasted Love» («Напрасная любовь»), набрал в итоге 436 баллов и занял первое место. Второе место заняла представительница Израиля, третье — исполнитель из Эстонии Томми Кэш.