«Евровидение» снова в кризисе. Причиной тому - Израиль

Телевещатели по всей Европе бросают вызов системе голосования на конкурсе песни Евровидение после того, как подавляющее большинство голосов публики в пользу заявки Израиля едва не упустило победу в напряженном финале в субботу. Конкурс в конечном итоге выиграл австрийский певец JJ с песней Wasted Love.

Финская телерадиокомпания Yle Entertainment заявила: «Мы спросим Европейский вещательный союз (EBU), не пора ли обновить эти правила или хотя бы пересмотреть, допускают ли действующие правила злоупотребления». Испанская общественная телерадиокомпания призвала к «полному пересмотру», чтобы избежать «внешнего вмешательства».

Ирландский RTÉ запросил разбивку цифр, а Нидерланды и Исландия также среди тех, кто поднял вопросы. Директор конкурса Мартин Грин сказал, что он воспринимает эти опасения «серьёзно».



Юваль Рафаэль

Песня Израиля New Day Will Rise, представленная израильским общественным вещателем Kan, полностью победила в публичной части голосования, набрав 34 из 38 баллов в национальных и международных телефонных голосованиях. Ее исполнительница, Юваль Рафаэль, выжила после террористического нападения на музыкальный фестиваль Nova.

Предыдущая израильская заявка заняла второе место в голосовании зрителей, заняв пятое место в конкурсе 2024 года. Ранее Kan был вынужден изменить текст песни October Rain, который, как считалось, напрямую отсылал к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле. Исполнитель Эден Голан вместо этого спел переименованную песню Hurricane.

Данные публичного Spotify и потокового вещания YouTube показывают, что трек Рафаэль значительно отстает от других конкурентов с точки зрения популярности. New Day Will Rise была 19-й самой популярной песней конкурса этого года на Spotify в течение недели мероприятия, но при этом набрала максимальное количество баллов douze из 13 национальных публичных голосований .

Каналы израильского правительства в социальных сетях призывали людей голосовать за своего представителя максимально разрешенное количество раз — 20. Израильское посольство в Лондоне во время финала опубликовало в социальных сетях пост, призывающий людей голосовать 20 раз за Рафаэль.

Израильский маркетинг, похоже, побуждает людей отдавать несколько голосов, даже не прослушав песню и не посмотрев шоу. В настоящее время это не противоречит правилам Евровидения.

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Бельгийская телекомпания VRT предоставила данные общественному новостному сайту Songfestival.be, который также, по-видимому, показал несоответствие между количеством зрителей и избирателей. Их статистика показала, что количество голосов, поданных из Бельгии, увеличилось с 129 932 в 2023 году до 200 614 в 2024 году, а затем до 220 554 в 2025 году. Однако телевизионная аудитория сократилась с 1,6 млн в 2023 году до 950 000 в 2025 году (поскольку Бельгия не вышла в финал).

Голландская телекомпания AvroTros на этой неделе выступила с заявлением, в котором говорится, что она придает «большое значение аполитичному и обязывающему значению конкурса песни «Евровидение»», но что на него «все большее влияние оказывают социальные и геополитические факторы».

Результаты порадовали некоторые круги. Jewish Chronicle описала результат 2025 года как «отпор» антиизраильским активистам и медиа-экспертам, написав, что «поклонники Евровидения проигнорировали непрекращающуюся кампанию против еврейского государства».

Эван Спенс, старший редактор ESC Insight , который освещает Евровидение круглый год, сказал Guardian, что есть потенциальные проблемы с любой будущей победой Израиля, пока продолжается конфликт в Газе.

«Если Kan выиграет конкурс песни Евровидение под израильским флагом, то, как ожидается, он будет принимать его в следующем году, что повлечет за собой серьезные проблемы безопасности. Если бы конкурс пришлось проводить в другом месте в партнерстве, репутация «Евровидения» в Израиле была бы подорвана, а вещатель-соорганизатор, взявшийся за этот вызов, столкнулся бы с проблемами репутационного пиара».

Немецкая телекомпания ARD, скорее всего, станет первым портом захода для EBU, который обратится к кому-то, чтобы провести совместный с Израилем конкурс, как Великобритания провела его от имени Украины в Ливерпуле в 2023 году. Однако администрация Биньямина Нетаньяху, которая стремится приватизировать Kan, почти наверняка окажет давление, чтобы конкурс прошел в самом Израиле. Вещатели будут находиться под давлением, чтобы бойкотировать конкурс, организованный или совместно организованный Израилем, пока продолжается конфликт в Газе.

Некоторые в сообществе Евровидения считают, что на конкурс повлияли изменения, внесенные EBU для обеспечения участия Израиля. Сейчас количество зрителей на арене, похоже, стало смешанным, чтобы предотвратить освистывание израильских выступлений или пропалестинских лозунгов по ТВ, а также были введены более строгие правила для фанатов, имеющих флаги на арене. Во время выступления Рафаэля произошел инцидент, связанный с безопасностью , в результате которого сотрудник Евровидения был облит краской, а в день конкурса пропалестинские демонстранты столкнулись с полицией в центре принимающего конкурс города Базель.

Спенс сказал: «Если бы Кан выиграл «Евровидение» в субботу, песенный конкурс столкнулся бы с большей потерей интереса со стороны местных СМИ и более широкой фан-базы».

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник открыто призвал исключить Израиль из «Евровидения», напрямую сравнив ситуацию с исключением России из международных мероприятий, заявив: «[Россия] была вынуждена покинуть международные соревнования и не смогла принять в них участие… Поэтому и Израиль не должен этого делать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре».