На конкурсе «Евровидение 2024» победила музыка, а не политика

26 стран претендовали на то, чтобы одержать победу в финале, при этом вышедшие в финал Нидерланды дисквалифицированы и не выступали из-за некого скандала, связанного с поведением их представителя. Победитель определен голосованием жюри и зрителей.

По итогам голосования национальных профессиональных жюри на 1 месте с большим отрывом была Швейцария с 365 баллами, на 2 месте Франция с 218 баллами, и на 3 месте с небольшим отрывом - Хорватия с 210 баллами.

Добавление голосов зрителей немного изменило общую картину. Победителем конкурса «Евровидение» стал швейцарский артист Nemo с песней “The Code” (591 балл). На втором месте - хорватский артист Baby Lasagna с песней “Rim Tim Tagi Dim” (547 баллов), а на третье неожиданно попали украинские участники Alyona Alyona и Jerry Heil с 453 баллами.



Победитель конкурса «Евровидение 2024» Nemo (Швейцария)

Несмотря на заявленную позицию конкурса вне политики, ее избежать не удалось. Из конкурса по-прежнему исключены Россия и Белоруссия, зато допущен Израиль, за что его постоянно освистывали в зале, свист стоял даже тогда Израилю давали баллы отдельные страны. Украина также не была исключена, несмотря на то, что и в этом году снова ее представители нарушили регламент политическим высказыванием со сцены сразу после исполнения песни.

В интервал-актах конкурса выступили группа Alcazar, трио Харлотт Перрелли, Кончита Вурст и Карола с исполнением победной песни ABBA, а также победительница прошлого года Loreen с победной песней в лаунжевой аранжировке.

Незадолго до начала финала были также объявлены победители Премии Марселя Безансона (основателя конкурса). Приз зрительских симпатий (среди аккредитованных журналистов) достался Baby Lasagna из Хорватии. Награды за Лучшего исполнителя и Лучшего композитора ушли Nemo из Швейцарии и авторам его песни «The Code».

Таким образом, «Евровидение 2025» пройдет в Швейцарии.