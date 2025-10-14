Организаторы «Евровидения» откладывают голосование по участию Израиля в конкурсе 2026 года

13 октября члены Евровидения, представляющие европейские общественные вещатели, транслирующие конкурс, должны были провести экстренное заседание в ноябре, чтобы проголосовать по просьбе некоторых членов о запрете Израилю участвовать в следующем году. Телевещатели из Ирландии и Испании призвали к бойкоту Израиля в знак протеста против действий израильской армии в секторе Газа во время разрушительной двухлетней войны; телевещатели других стран, включая Германию и Австрию, выступили против запрета.

Перенос голосования произошел после того, как во вторник Трамп объявил о мирном соглашении, которое включало немедленное прекращение огня, а также возвращение 20 живых израильских заложников и освобождение более 1000 палестинских заключенных.

После этой новости организаторы «Евровидения» заявили во вторник, что совет директоров решил отложить голосование по бойкоту и обсудит этот вопрос в ходе «открытой и личной дискуссии» во время своей очередной зимней генеральной ассамблеи в декабре. Голосование, запланированное на ноябрь, должно было определить, будет ли израильская общественная телерадиокомпания KAN, член Европейского вещательного союза (EBU), допущена к участию в «Евровидении-2026».

По данным THR, для введения запрета потребуется «абсолютное большинство» голосов членов EBU, при этом Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания уже пригрозили пропустить конкурс следующего года, если Израиль не будет запрещен; национальная телекомпания Великобритании BBC пока не заняла четкую позицию по этому вопросу.



Евровидение в Вене

69-летний всемирный поп-конкурс, известный своими экстравагантными выступлениями, экстравагантными костюмами и ожесточенным региональным/политическим соперничеством, часто становится одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий года по всему миру. Хотя артисты выступают под своими национальными флагами, а голосование определяет, пройдут ли исполнители в финал, основываясь на национальной лояльности, всемирный конкурс авторов песен позиционируется как «неполитическое» мероприятие. Правила требуют от участвующих вещательных компаний принятия всех необходимых мер для того, чтобы их делегации и команды «защищали интересы и целостность Евровидения и чтобы Евровидение ни при каких обстоятельствах не политизировалось,/или не использовалось в своих интересах и/или иным образом не дискредитировалось».

Тем не менее, Россию выбросили из конкурса в 2022 году, когда началось военное противостояние на Украине.

Израиль участвует в «Евровидении» с 1973 года, и израильские исполнители побеждали четыре раза, начиная с Ицхара Коэна и Alphabeta в 1978 году с песней «A-Ba-Ni-Bi», затем снова в 1979 году с песней «Hallelujah» группы Milk and Honey, в 1998 году с песней «Diva» группы Dana International и в 2018 году с песней «Toy» группы Netta; страна принимала «Евровидение» в 1979, 1999 и 2019 годах.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В этом году израильтянин Юваль Рафаэль занял второе место в 2025 году с воодушевляющей песней «New Day Will Rise». Её песня была типичной для возвышенных, банальных баллад, которые являются основой конкурса. Однако «New Day Will Rise» вызвала гораздо более эмоциональный отклик, учитывая, что Рафаэль пережила нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которого боевики убили более 1200 человек и захватили более 250 заложников, что положило начало двухлетней войне.

Победитель «Евровидения-2025» Джей-Джей заявил в мае, что хотел бы, чтобы Израиль не допускали к участию в конкурсе 2026 года.

«Очень обидно, что Израиль всё ещё участвует в конкурсе, — сказал тогда певец. - Я бы хотел, чтобы следующее «Евровидение» прошло в Вене и без Израиля».

В ответ Мартин Грин, кавалер ордена Британской империи, директор конкурса песни «Евровидение», заявил в интервью Billboard :

«Мы полностью уважаем право JJ выражать своё личное мнение и понимаем его обеспокоенность и глубоко укоренившиеся взгляды на текущий конфликт на Ближнем Востоке».

В 2024 году более 400 музыкантов, актёров, агентов, менеджеров и руководителей студий подписали открытое письмо организаторам конкурса песни «Евровидение-2024», отвергая попытки некоторых стран-участниц отстранить Израиль от участия в мероприятии. Среди подписавших письмо были Хелен Миррен, Лив Шрайбер, Джин Симмонс из группы KISS, Скутер Браун, Бой Джордж, Шэрон Осборн, Эмми Россум, Майем Бялик, Дебра Мессинг, Дайан Уоррен, Сельма Блэр и многие другие.

В то время группа из 1000 шведских и финских артистов потребовала исключить Израиль из конкурса 2024 года, считая, что действия Израиля во время войны «подорвали» дух «Евровидения» из-за «жестокой» реакции страны на нападение ХАМАС.

В следующем году «Евровидение» пройдет в Вене, Австрия.