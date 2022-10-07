«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

Гранд-финал конкурса песни «Евровидение-2023» пройдет на «Ливерпуль Арене» рядом с рекой Мерси в субботу, 13 мая, а полуфиналы — 9 и 11 мая.

BBC совместно с Европейским вещательным союзом (EBU) организует это мероприятие в следующем году по согласованию с украинской общественной телекомпанией UA:PBC.

Ливерпуль был выбран после интенсивного процесса подачи заявок от городов, в ходе которого были изучены удобства на месте проведения, возможность разместить тысячи прибывающих делегаций, съемочную группу, болельщиков и журналистов, инфраструктура и культурное предложение города-организатора, отражающее победу Украины в 2022 году, среди прочих критериев.

«Ливерпуль — идеальное место для проведения 67-го конкурса «Евровидение» от имени Украины. Город является синонимом музыки, и Liverpool Arena превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба. Мы были очень впечатлены тем энтузиазмом, который город продемонстрировал при проведении Конкурса, и их инклюзивными идеями по размещению прошлогодних победителей, Украины, в центре внимания, когда тысячи болельщиков приедут в мае следующего года. Это будет первый конкурс песни «Евровидение», который будет проводиться в Великобритании за 25 лет, и, поскольку мы работаем с нашей вещательной компанией BBC, чтобы отпраздновать победу Украины, эта уникальная постановка обещает стать действительно особенной», - считает исполнительный супервайзер конкурса песни «Евровидение» Мартин Остердаль.





«Поздравляю «Ливерпуль». Они станут прекрасными ведущими Евровидения 2023 года. Ливерпуль такой захватывающий, теплый и яркий город. Это бесспорная столица поп-музыки, которая отмечает 65-летие своего побратимства с украинским городом Одесса. Я знаю, что жители Ливерпуля встретят Европу — и весь остальной мир — с распростертыми объятиями, и в партнерстве мы создадим что-то действительно особенное», - говорит генеральный директор Би-би-си Тим Дэви.

Одновременно с объявлением города-организатора EBU выпустил официальный логотип 67-го конкурса песни «Евровидение», в сердце которого изображен украинский флаг. Дизайн логотипа отражает то, что, хотя конкурс будет проводиться в Великобритании, он будет проводиться от имени Украины, победительницы конкурса песни Евровидение в этом году.



Евровидение 2023

«Символично, что «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле, городе-побратиме Одессы. Организация конкурса такого уровня предъявляет сверхвысокие требования. Я уверен, что город, признанный столицей поп-музыки, встретит их наилучшим образом и подарит праздник музыки, который поразит как делегации, так и поклонников Евровидения», - полагает Николай Чернотицкий, глава правления UA:PBC, общественного вещателя Украины.

BBC проводила конкурс песни «Евровидение» больше раз, чем любая другая вещательная компания, - конкурс 2023 года станет девятым. BBC имеет богатую историю участия в Евровидении и неоднократно принимала участие в конкурсе, когда предыдущий победивший вещатель не мог этого сделать (в 1960, 1968, 1972, 1974 и 2023 годах).