Илья Лагутенко сделал автокавер на французском песни с «Евровидения»

Группа «Мумий Тролль» на конкурсе заняла 12-е место, а трек перезаписали на русском языке для альбома «Меамуры», назвав его «Обещание». Спустя 20 лет канадская певица Джулия Дегли выпустила кавер на французском, а теперь Лагутенко записал свою французскую версию. Получился кавер кавера на собственную композицию.

В записи участвуют проекты из вселенной «Мумий Тролль»: MTRSS и JW Jennings (совместный проект с американским мультиинструменталистом Джесси Зибенбергом). Сам Лагутенко значится только вокалистом, а продюсер и автор слов — William Laut (альтер-эго Ильи).



Илья Лагутенко