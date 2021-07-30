Kara Kross и Илья Лагутенко в каком-то смысле переосмыслили «Утекай»

Коллаборация Карины и Ильи Лагутенко случилась совершенно спонтанно: 17 апреля, на первом концерте группы «Мумий Тролль» после пандемии, блогер пообщалась с Ильёй за кулисами, и всего за пять минут у артистов родилась идея записать совместный трек «Время утекай».
«Я с детства обожала группу «Мумий Тролль» и даже мечтать не могла, что когда-то буду работать с Ильей. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Песня, которую мы записали, очень крутая, а ее послание актуально как никогда. Трек про два поколения, про то, как важно детям и родителям любить и уважать друг друга, а самое главное - понимать. Сейчас такое большое недопонимание между двумя поколениями, а так хочется, чтобы мы не тратили драгоценное время на разногласия, а вспомнили, как важно любить и уважать родителей. А родителям постараться понять своих детей и научиться разделять их интересы. Мы все живём своими разными жизнями. Хоть не такие мы разные…», - говорит Карина Лазарьянц о треке.
«Вот уж никогда не думал, что одна из самых непонятных песен с официального дебюта (пластинки «Морская») будет так серьезно и основательно истолкована многие годы спустя. Новое поколение видит в этом новые смыслы. Так держать, так откроем новые горизонты вместе». Основной месседж нашей коллаборации – сблизить два поколения. Тургеневская проблема «отцов и детей» актуальна сейчас как никогда: поколения способны находить общий язык, а не тратить время на разногласия. Хотим поздравить Карину с этим проектом и следите за новостями у нее в блоге, так как «поколенческих» разговоров будет много и не только с нами», - говорит Илья Лагутенко.
«Блогерша Карина Лазарьянц добавляет в «Утекай» шаблонные строки про то, что солнце раньше светило ярче, а трава была зеленее. Логичнее, чтобы это произносил Лагутенко, но он не стал. Да и вообще дефиниция «время» добавляет в сюрреалистическую песню Лагутенко чересчур конкретики. Видно, все совсем плохо, чтобы тиктокерши начали диктовать Лагутенко условия. Впрочем, он и не Шевчук, если вспомнить. Это уничтожение песни - как снос памятника. Для поклонников того фриковатого Лагутенко нулевых болезненно, а для инстаграм-фэнов Лазарьянц вообще несущественно. И я их понимаю, потому что Лагутенко с нулевых не научился петь лучше ну вот вообще. Возможно, он был первой Кариной Кросс», - размышляет музыкальный критик Гуру Кен.
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