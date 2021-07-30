Kara Kross и Илья Лагутенко в каком-то смысле переосмыслили «Утекай»

Kara Kross и Verbee выпустили еще один дуэт «Заберу своё» в новом альбоме Verbee «Выдыхай» (слушать альбом).

«Никого не слушай, сделай себя сам», - повторяется не раз в песне «Заберу своё», автором которой стал Евгений Вербицкий (Verbee). Всего во второй студийный альбом артиста альбом вошло 18 треков, включая 9 интро в делюкс-версии для Яндекс-музыки.







В прошлом году у Карины Кросс и Verbee вышел первый дуэт «Не смогу».



Kara Kross, Verbee



«Прошло два года с момента выхода первого альбома. За это время многое изменилось. Я стал артистом, я уволился с завода, где работал. Я проехал с...