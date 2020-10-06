Verbee и Kara Kross выпустили клип о несчастной любви

«Стоит отметить, что этот клип снят хорошими друзьями Карины, а она лишь подготовила сценарий. Ребята потрудились очень хорошо и сняли по-настоящему атмосферное видео, которое больше похоже на короткометражку под музыку, нежели на клип. Наши друзья из Налицоmedia сделали очень хорошую работу, и песня “Не смогу” приобретает больше чувственности. Этим клипом ребята хотели рассказать всем о той любви, которой не суждено быть счастливой в виду некоторых обстоятельств - родственники, друзья, предубеждения и другое. За свою любовь всегда надо бороться, несмотря ни на какие препятствия», - говорится в описании клипа.

Verbee и Kara Kross снялись в эпизодических ролях сотрудников кофейни. Сюжет клипа посвящен отношениям парня и девушки, которые рушатся из-за того, что родственники не принимают другую национальность у избранницы. К тексту песни прямого отношения клип не имеет.



Kara Kross