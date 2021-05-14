Verbee выпустил альбом «Выдыхай» с новым дуэтом Kara Kross

«Никого не слушай, сделай себя сам», - повторяется не раз в песне «Заберу своё», автором которой стал Евгений Вербицкий (Verbee). Всего во второй студийный альбом артиста альбом вошло 18 треков, включая 9 интро в делюкс-версии для Яндекс-музыки.

В прошлом году у Карины Кросс и Verbee вышел первый дуэт «Не смогу».



Kara Kross, Verbee

«Прошло два года с момента выхода первого альбома. За это время многое изменилось. Я стал артистом, я уволился с завода, где работал. Я проехал с концертами много городов, у меня родился сын. Были взлеты и были падения. В общем, было сложно и интересно. Обо всем об этом я хочу рассказать в новом альбоме «Выдыхай»», - говорит Евгений.