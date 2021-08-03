Валя Карнавал и Ян Цапник снялись в клипе Кары Кросс и Лагутенко

Трек «Утекай» группы «Мумий Тролль» в конце 90-х был настоящим суперхитом. Строчки «В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок» тогда знала вся молодежь России. Спустя 24 года песня «Утекай» зазвучала по-новому благодаря популярному блогеру Карине Кросс.

Основной месседж коллаборации – примирить два поколения и на своем примере показать, что зумеры и бумеры способны находить общий язык и дружить, а не тратить время на разногласия.

В клипе две параллельные сюжетные линии. В то время, как сами исполнители - Kara Kross и Илья Лагутенко встречаются в декорациях клипа «Утекай» 1997 года, папа и дочь, которых сыграли актер Ян Цапник и блогер Валя Карнавал, ощущают на себе проблемы отцов и детей.



Kara Kross

«Я с детства обожала группу «Мумий Тролль» и даже мечтать не могла, что когда-то буду работать с Ильей. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Песня, которую мы записали, очень крутая, а ее послание актуально как никогда. Трек про два поколения, про то, как важно детям и родителям любить и уважать друг друга, а самое главное - понимать. Сейчас такое большое недопонимание между двумя поколениями, а так хочется, чтобы мы не тратили драгоценное время на разногласия, а вспомнили, как важно любить и уважать родителей. А родителям постараться понять своих детей и научиться разделять их интересы. Мы все живём своими разными жизнями. Хоть не такие мы разные…», - говорит Карина Лазарьянц о треке.

«Блогерша Карина Лазарьянц добавляет в «Утекай» шаблонные строки про то, что солнце раньше светило ярче, а трава была зеленее. Логичнее, чтобы это произносил Лагутенко, но он не стал. Да и вообще дефиниция «время» добавляет в сюрреалистическую песню Лагутенко чересчур конкретики. Видно, все совсем плохо, чтобы тиктокерши начали диктовать Лагутенко условия. Впрочем, он и не Шевчук, если вспомнить. Это уничтожение песни - как снос памятника. Для поклонников того фриковатого Лагутенко нулевых болезненно, а для инстаграм-фэнов Лазарьянц вообще несущественно. И я их понимаю, потому что Лагутенко с нулевых не научился петь лучше ну вот вообще. Возможно, он был первой Кариной Кросс», - размышляет музыкальный критик Гуру Кен.