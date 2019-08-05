Клип «Милота» группы «Мумий Тролль» победил на португальском кинофестивале

28 июля в Португалии завершился 23-й Международный фестиваль кино, телевизионной продукции, видео и мультимедиа AVANCA. В конкурсной программе фестиваля принял участие клип на песню «Милота» от режиссера Сергея Валяева (Voogie), который по итогам киносмотра был отмечен дипломом как «Лучший видеоклип».

Клип «Милота» – четвертый в видеографии последнего студийного альбома группы «Мумий Тролль» «Восток Х Северо-запад», который был создан международной компанией Cameraptor.



Диплом

«Милоту» уже показали в США в рамках Music Shorts Film Festival и в Испании на Международном фестивале «Caostica».