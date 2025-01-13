Дом Ильи Лагутенко сгорел в калифорнийских пожарах

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, выступавший против СВО, живёт в Лос-Анджелесе уже более десяти лет. Особняком, который находится в Биг-Рок (между Малибу и Лос-Анджелесом), музыкант владеет с 2018 года. Часть денег за дом (500 тыс. долларов США) он выплатил сразу, оставшаяся сумма (2,3 млн долларов) была взята в кредит в банке Morgan Stanley. С тех пор владелец объекта недвижимости не менялся.



Дом Ильи Лагутенко в Лос-Анджелесе

В объявлении говорилось об одноэтажном коттедже (204 квадратных метров; 1963 года постройки) с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами, дом «расположен на мысе, откуда открывается вид на восход и закат, остров, побережье, океан и волны, после ремонта и «идеален для представителей креативного класса».

Во время пожаров, бушующих в Калифорнии со вторника прошлой недели, в Биг-Рок несколько человек пострадали от ожогов, сообщает octagon.media. Многие дома вдоль местного пляжа и на протяжении Pacific Coast Highway полностью уничтожены огнём. Стоимость сгоревшей в регионе недвижимости колеблется от 800 тыс. до 6 млн долларов. Дома на пляже вдоль океанского шоссе стоят порядка трёх миллионов.

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Участок с домом Лагутенко расположен выше по горе – на высоте 135 метров над уровнем моря. 8–9 января над Биг-Рок плотной завесой стоял дым от пожаров, посёлок попал в зону обязательной эвакуации. На карте пожаров BBC от 12 января все дома в посёлке отмечены как сгоревшие или повреждённые огнём. В воскресном материале The New York Times тоже сообщается, что Биг-Рок сгорел. Приводится цитата мэра Малибу Дуга Стюарта:

«Сгорели целые пригороды. Среди них – Биг-Рок, Карбон-Меса и участок домов вдоль шоссе Pacific Coast Highway, которое образует южную границу Малибу, – примерно в трёх милях от пляжа Топанга до популярного ресторана Duke’s Malibu».

Второй, основной, дом Лагутенко находится в северном предместье Лос-Анджелеса – на Малхолланд-Драйв. Он цел.