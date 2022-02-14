«Мумий Тролль» выпустил анимационную бродилку «Вертолётики»

Даня Милохин и Илья Лагутенко спели про «Башню» Группа «Мумий Тролль» выпустила фит с Даней Милохиным «Башня», и это совершенно новая песня (смотреть клип). В середине недели оба участника поделились кусочками песни, и вот выпущен полноценный релиз. Даня Милохин вполне следует вокальной линии Ильи Лагутенко, и слушается таким же «мяукающим», как именитый артист.











«Самое удивительное, что Даня Милохин перепевает тут Илью Лагутенко. Не то, чтобы Лагутенко когда-либо числился в топах вокалистов, но в рамках «мяукающего» вокала оттюнингованный и максимизированный вокал непоющего Милохина звучит часто получше лагутенковского. Вот она, коварная...

«Мумий Тролль» анимировал «Время обид» У группы «Мумий Тролль» вышел анимационный клип на песню «Время обид» из прошлогоднего альбома «После зла» (смотреть клип). Автор клипа - студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы дизайна Афина Журба. По словам Афины, это было студенческое задание и она сама связалась с музыкантами.







По словам Афины, четкого брифа от группы не было, было предложение взять песню из нового альбома. Выбранная композиция идеально по настроению и таймингу с режиссерским замыслом Афины. В клипе показаны визуальные метафоры из личного опыта автора - история причинения боли, рождение обиды и следующее за прощение....

Валя Карнавал и Ян Цапник снялись в клипе Кары Кросс и Лагутенко Вышло видео «Время Утекай» Кары Кросс и Ильи Лагутенко, снятое отчасти в оригинальных декорациях клипа «Утекай» 1997 года (смотреть видео). Трек «Утекай» группы «Мумий Тролль» в конце 90-х был настоящим суперхитом. Строчки «В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок» тогда знала вся молодежь России. Спустя 24 года песня «Утекай» зазвучала по-новому благодаря популярному блогеру Карине Кросс.







Основной месседж коллаборации – примирить два поколения и на своем примере показать, что зумеры и бумеры способны находить общий язык и дружить, а не тратить время на разногласия.



В клипе две параллельные сюжетные...

Kara Kross и Илья Лагутенко в каком-то смысле переосмыслили «Утекай» Певица Kara Kross и фронтмен «Мумий Тролль» выпустили совместный фит «Время утекай» (слушать песню). Коллаборация Карины и Ильи Лагутенко случилась совершенно спонтанно: 17 апреля, на первом концерте группы «Мумий Тролль» после пандемии, блогер пообщалась с Ильёй за кулисами, и всего за пять минут у артистов родилась идея записать совместный трек «Время утекай».







«Я с детства обожала группу «Мумий Тролль» и даже мечтать не могла, что когда-то буду работать с Ильей. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Песня, которую мы записали, очень крутая, а ее послание актуально как...