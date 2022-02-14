«Мумий Тролль» выпустил анимационную бродилку «Вертолётики»

Это новая видеоработа Red Pepper Film для группы Мумий Тролль. На этот раз песня стала основой для целой анимационной истории-бродилки. Режиссер клипа Александра Бразгина говорит, что отчасти вдохновлялась творчеством художника Рене Магритта и образами советской анимации, а для внимательных зрителей и поклонников группы в видео спрятано несколько сюрпризов-пасхалок. Это и отсылки к другим клипам, к кино-работам Ильи Лагутенко, к творчеству украинского художника Waone, оформившего обложку альбом После зла.
«Идею мы придумали удивительно легко, большинство образов и персонажей родились во время первоначального обсуждения самой идеи клипа - чтобы все придумать, нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе. А вот создание мультфильма - очень длительный процесс. За это время мне удалось пережить несколько локдаунов, сходить под парусами, записать несколько новых песен, сняться в паре других клипов и встретить Новый год. Вертолётики - это состояние души (а, может, и тела?) человека в определенный период, который может быть паряще-радостным или, наоборот - беспричинно-смурным», - говорит Илья Лагутенко.
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