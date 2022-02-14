«Мумий Тролль» выпустил анимационную бродилку «Вертолётики»

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Группа «Мумий Тролль» выпустила анимационный клип на песню «Вертолётики» из альбома «После зла» (смотреть клип).

Это новая видеоработа Red Pepper Film для группы Мумий Тролль. На этот раз песня стала основой для целой анимационной истории-бродилки. Режиссер клипа Александра Бразгина говорит, что отчасти вдохновлялась творчеством художника Рене Магритта и образами советской анимации, а для внимательных зрителей и поклонников группы в видео спрятано несколько сюрпризов-пасхалок. Это и отсылки к другим клипам, к кино-работам Ильи Лагутенко, к творчеству украинского художника Waone, оформившего обложку альбом После зла.

«Идею мы придумали удивительно легко, большинство образов и персонажей родились во время первоначального обсуждения самой идеи клипа - чтобы все придумать, нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе. А вот создание мультфильма - очень длительный процесс. За это время мне удалось пережить несколько локдаунов, сходить под парусами, записать несколько новых песен, сняться в паре других клипов и встретить Новый год. Вертолётики - это состояние души (а, может, и тела?) человека в определенный период, который может быть паряще-радостным или, наоборот - беспричинно-смурным», - говорит Илья Лагутенко.

Мумий Тролль
Мумий Тролль

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