«Мумий Тролль» переписал «Космического десантника» для японского аниме

Трое друзей, Рита, Мишель и Йона, были самыми обычными детьми, но все изменилось, когда они предсказали катастрофу в истории человечества — падение на поверхность Земли огромной космической станции. После этого их разлучили, отдав военным ученым для изучения их сверхспособностей, но судьба снова соединит их вместе в глобальной космической битве, где каждый окажется по разные стороны конфликта.

Песня «Космический десантник» вошла в десятый студийный альбом рок-группы «Мумий Тролль» «SOS Матросу» (2013) с традиционной аранжировкой и обилием «космических» синтов.

"К оригинальному саундтреку культового японского композитора Хироюки Савано в русской версии аниме добавится хит Ильи Лагутенко. Новая версия песни "Космический десантник", записанная в стиле J-Rock (дзейрокку - японский рок), ждет зрителей в финале фильма", - говорится в сообщении кинопрокатчика Ракета Релизинг.

"Мобильный воин Гандам" - это японские "Звёздные войны", одна из самых больших кинофраншиз в мире. Этим летом "Гандам" исполняется 40 лет, а ее новый полнометражный фильм "Мобильный воин Гандам: Нарратив" выходит в широкий российский прокат 15 августа. Премьера аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив» состоится в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» 10 августа