Даня Милохин и Илья Лагутенко спели про «Башню»

В середине недели оба участника поделились кусочками песни, и вот выпущен полноценный релиз. Даня Милохин вполне следует вокальной линии Ильи Лагутенко, и слушается таким же «мяукающим», как именитый артист.
«Самое удивительное, что Даня Милохин перепевает тут Илью Лагутенко. Не то, чтобы Лагутенко когда-либо числился в топах вокалистов, но в рамках «мяукающего» вокала оттюнингованный и максимизированный вокал непоющего Милохина звучит часто получше лагутенковского. Вот она, коварная сила молодости. Вот что-то шепчет Илья, а вот «поет» Даня. Кажется, это пример того, как дуэты делать не надо», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
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