Даня Милохин и Илья Лагутенко спели про «Башню»

«Мумий Тролль» анимировал «Время обид» У группы «Мумий Тролль» вышел анимационный клип на песню «Время обид» из прошлогоднего альбома «После зла» (смотреть клип). Автор клипа - студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы дизайна Афина Журба. По словам Афины, это было студенческое задание и она сама связалась с музыкантами.







По словам Афины, четкого брифа от группы не было, было предложение взять песню из нового альбома. Выбранная композиция идеально по настроению и таймингу с режиссерским замыслом Афины. В клипе показаны визуальные метафоры из личного опыта автора - история причинения боли, рождение обиды и следующее за прощение....

Валя Карнавал и Ян Цапник снялись в клипе Кары Кросс и Лагутенко Вышло видео «Время Утекай» Кары Кросс и Ильи Лагутенко, снятое отчасти в оригинальных декорациях клипа «Утекай» 1997 года (смотреть видео). Трек «Утекай» группы «Мумий Тролль» в конце 90-х был настоящим суперхитом. Строчки «В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок» тогда знала вся молодежь России. Спустя 24 года песня «Утекай» зазвучала по-новому благодаря популярному блогеру Карине Кросс.







Основной месседж коллаборации – примирить два поколения и на своем примере показать, что зумеры и бумеры способны находить общий язык и дружить, а не тратить время на разногласия.



В клипе две параллельные сюжетные...

Kara Kross и Илья Лагутенко в каком-то смысле переосмыслили «Утекай» Певица Kara Kross и фронтмен «Мумий Тролль» выпустили совместный фит «Время утекай» (слушать песню). Коллаборация Карины и Ильи Лагутенко случилась совершенно спонтанно: 17 апреля, на первом концерте группы «Мумий Тролль» после пандемии, блогер пообщалась с Ильёй за кулисами, и всего за пять минут у артистов родилась идея записать совместный трек «Время утекай».







«Я с детства обожала группу «Мумий Тролль» и даже мечтать не могла, что когда-то буду работать с Ильей. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Песня, которую мы записали, очень крутая, а ее послание актуально как...

«Мумий Тролль» выпустит сборник лучшего по мнению поклонников Группа «Мумий Тролль» выпустит альбом «Приоритеты», куда войдут лучшие песни, выбранные поклонниками. Предзаказ «Приоритетов» стартовал на краудфандинговой платформе Planeta.ru. «Во время вынужденного карантина COVID-19 группа «Мумий Тролль» часто встречалась онлайн со своими слушателями. Тогда и появилась идея: а может, стоит не просто встречаться и болтать, а сделать что-нибудь хорошее вместе? Например, сборник лучших песен. Чтобы на все случаи жизни и настроения. И обязательно на виниле!», – рассказал в видеообращении крауд-проекта лидер группы Илья Лагутенко.



Первый сборник the best of «Мумий Тролль» на виниле получил название «Приоритеты». Такая песня есть у...