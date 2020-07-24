«Мумий Тролль» выпустит альбом «После зла»

Трое друзей, Рита, Мишель и Йона, были самыми обычными детьми, но все изменилось, когда они предсказали катастрофу в истории человечества — падение на поверхность Земли огромной космической станции. После этого их разлучили, отдав военным ученым для изучения их сверхспособностей, но судьба снова соединит их вместе в глобальной космической битве, где каждый окажется по разные стороны конфликта.

