«Мумий Тролль» выпустит альбом «После зла»

Альбом, получивший название «После зла», увидит свет 4 декабря 2020 года. Следом за релизом пройдет одноименный тур коллектива.
В новую работу войдут уже знакомые поклонникам композиции — «Лира» и «Лето без интернета», а также совсем новые. Одну из свежих песен уже можно послушать — музыканты выпустили сингл «Тот день когда».
«Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из-за будущей пандемии, неожиданного мирового зла, поэтому, когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен «После Зла»».
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