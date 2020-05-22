«Мумий Тролль Music Bar Москва» закрылся

Об этом сообщил лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в инстаграме.

— К сожалению, наши худшие опасения подтвердились.... Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, «Мумий Тролль Music Bar» уже никогда не сможет снова открыть свои двери по адресу Тверская, 7. Бар был вынужден закрыться в связи с пандемией коронавируса, — написал музыкант.



Илья Лагутенко

Лагутенко рассказал, что «за это время всем арендаторам было предложено покинуть здание до 15 августа».

— Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что... карнавала не будет. Спасибо всем музыкантам, персоналу и гостям. Мы будем хранить тёплые воспоминания... а пока постараемся подумать, как нам начать... с чистого листа. Выставляйте свои истории, что запомнилось в баре... концерты, встречи, курьезы... погуляем онлайн, — обратился Лагутенко к поклонникам.

Арт-директор заведения Александр Гагарин пообещал в фейсбуке, что зимой-весной 2021 года бар откроется в новом помещении.