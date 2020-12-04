«Мумий Тролль» выпустил новый альбом «После зла»

В трек-листе альбома — восемь песен, все они были написаны еще в 2019-м году.

«Песни для этого альбома мы писали, когда еще ни о каком локдауне и вирусе никто и не подозревал. Мы начали над ними работать в лос-анджелесской VOX Studios весной прошлого года, с перерывами на летние фестивали и зимние гастроли. Но потом в мире настали глобальные изменения, границы закрыли, а все концерты пришлось отменить или перенести — на время «после зла». Сведением альбома занимались уже дистанционно, по интернету», - говорит Илья Лагутенко.

«После зла» будет рекордным по количеству визуализированного материала. Украинский художник Waone создал не только обложку альбома, но и проиллюстрировал каждую песню. Его работы лягут в основу выставки, новой коллекции сувенирной продукции и оформления эксклюзивного тиража виниловых пластинок. Владимир Манжос Wаone известен своими сюрреалистическими черно-белыми и цветными муралами, которые украшают города по всему миру: от Канады и Бразилии, до Индии и Австралии.

В день релиза обложки песен в буквальном смысле ожили, музыканты Мумий Тролль стали их персонажами в YouTube-трансляции.

Музыканты станут гостями проекта MONO (www.youtube.com/themonoshow), где состоится презентация live-версий песен нового альбома, а в Instagram группы появится виртуальная картинная галерея «После зла».

На этом визуальные сюрпризы не заканчиваются – запланированы новые клипы.

«Несмотря на пандемию, съемочные процессы у нас идут по графику. Для «Космических сил» я уже освоил удаленную съемку по техническому заданию режиссера. Ожидайте новые клипы…» — говорит Илья Лагутенко.

В течение 2020-го выход альбома предваряло несколько релизов: это сингл и клип «Лето без интернета», премьера песни «Тот день когда», альбом-сюрприз «Призраки завтра» и дополнивший его макси-cингл «Призраки завтра, часть 2», клипы на песни «Лира» и «Космические силы» — в главной роли в этом «экологическом манифесте» группы снялся актер Юрий Колокольников.