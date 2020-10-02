«Мумий Тролль» выпустил фиты со Скриптонитом и T-Fest

Новый студийный альбом «После Зла» выйдет 4 декабря. Однако без предупреждения «Мумий Тролль» выкатил совершенно другой макси-сингл «Призраки Завтра» сразу с 8 новыми песнями. Особенно необычно звучат дуэты с популярными рэперами Скриптонитом и T-Fest.

«Еще летом группа анонсировала выход нового альбома «После Зла» (4 декабря) и представила из него несколько новых песен. И пока не настало время «После Зла», встречайте «Призраки Завтра» – на всех цифровых платформах со 2 октября. Неожиданно – всё! Это и совершенно новые песни, клип с его главным героем и сюжетом, а также коллаборации-сюрпризы», - говорят о релизе музыканты.



Илья Лагутенко