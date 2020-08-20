«Мумий Тролль» выпустил сборник лучших песен

«Это лето оказалось для Мумий Тролль, как и для всего мира, самым цифровым за всю историю. История группы за лето уже пополнилась тремя digital-релизами, а 20.08.20, продолжая следовать магии цифр Мумий Тролля, выходит сборник «Best 20-20». «Best 20-20» – это не просто подборка хитов, а аудио-цитаты и мысли, порой неожиданные, из альбомов, выпущенных чуть больше, чем за 20 лет и в 2020 году собранных в единое музыкальное повествование. Это мироощущение и «аудио-портрет» Ильи Лагутенко и музыкантов группы Мумий Тролль образца 2020. Треклист составляли сами музыканты, список и очередность песен менялись бесконечно, прежде чем формула сошлась/нашлась: 20 - 20 = 40. Одновременно эти 20 - 20 треков могут быть и коллективным портретом нескольких поколений поклонников группы. Это ваши и наши воспоминания о юности и первых поездках на фестивали с песнями из «Морской», «Шаморы» и «Икры» в CD-плеере. Это лирика и «блокбастеры» из «Амбы» и «8», редкости и приморские музыкальные сувениры из альбомов «Редкие земли» и «SOS Матросу». В каждой песне может быть скрыто личное воспоминание о больших стадионных концертах и камерных выступлениях в клубах, летних фестивальных сетах и предновогодних концертах. Это и новые треки, уже успевшие стать любимыми», - говорят музыканты.
В сборник вошли лучшие и самые популярные песни группы - «Карнавала.нет», «С Новым годом, крошка!», «Такие девчонки», «Утекай», «Невеста?» и другие. Сюда же включены песни из последних альбомов. Всего в сборник вошли 40 треков.
«Музыканты частенько не очень принимают тот факт, что их творчество оценивают по первой пятерке хитов. Довольно сложно раз и навсегда сделать краткое изложение своего творческого пути, ведь когда путешествие продолжается, приходится не только оглядываться назад, но и присматривать за горизонтом», - уверен Илья Лагутенко.
Сборник выпущен в преддверии нового альбома «После зла», который должен выйти 3 декабря.
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