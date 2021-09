«Мумий Тролль» анимировал «Время обид»

Группа «Мумий Тролль» выпустит альбом «Приоритеты», куда войдут лучшие песни, выбранные поклонниками. Предзаказ «Приоритетов» стартовал на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

«Во время вынужденного карантина COVID-19 группа «Мумий Тролль» часто встречалась онлайн со своими слушателями. Тогда и появилась идея: а может, стоит не просто встречаться и болтать, а сделать что-нибудь хорошее вместе? Например, сборник лучших песен. Чтобы на все случаи жизни и настроения. И обязательно на виниле!», – рассказал в видеообращении крауд-проекта лидер группы Илья Лагутенко.



Первый сборник the best of «Мумий Тролль» на виниле получил название «Приоритеты». Такая песня есть у...