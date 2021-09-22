«Мумий Тролль» анимировал «Время обид»

Автор клипа - студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы дизайна Афина Журба. По словам Афины, это было студенческое задание и она сама связалась с музыкантами.

По словам Афины, четкого брифа от группы не было, было предложение взять песню из нового альбома. Выбранная композиция идеально по настроению и таймингу с режиссерским замыслом Афины. В клипе показаны визуальные метафоры из личного опыта автора - история причинения боли, рождение обиды и следующее за прощение.



Мумий Тролль

«Я рад продолжению нашей анимационной видеографии, - говорит Илья Лагутенко. - Мы делали клипы в сотрудничестве и с российскими и с азиатскими аниматорами, знаменитыми фотографами и операторами, снимали live-клипы на концертах. Новый клип, который придумала и нарисовала Афина, интересен, с одной стороны тем, что он не «повествовательный», не следует «сюжету» песни, а очень образный, наполнен метафорами и даже отсылками к истории искусства — интересно, увидите ли вы в нем то, что удалось считать мне?»