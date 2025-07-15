Animal ДжаZ выяснил, что «Правды нет ни тут, ни там» в эмиграции

Автором музыки и текста сингла является лидер коллектива Александр Красовицкий. В текст композиции тонко вплетены культурные аллюзии: от стихотворения «Вот какой рассеянный» Самуила Маршака и «Песни Красной Шапочки» Юлия Кима до «Брата 2» Алексея Балабанова.
Одновременно состоялась премьера live-видео на песню, снятое одним дублем.
«И меня как ушатом окатило, Где по миру душа бы не носилась, Правды нет ни тут, ни там, Нет ни тут, ни там», - поет Александр Красовицкий, находящийся сейчас в добровольной миграции.
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