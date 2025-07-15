Animal ДжаZ выяснил, что «Правды нет ни тут, ни там» в эмиграции

Главная роль в клипе досталась лидеру коллектива Александру Красовицкому. Он сыграл официанта,...

Главная роль в клипе досталась лидеру коллектива Александру Красовицкому. Он сыграл официанта,...

22 декабря группе Animal ДжаZ исполнилось 24 года. Свой день рождения коллектив решил отпраздновать...