Animal Jazz показал космонавтов с гречкой

Об этом сообщили в пресс-службе издательства.





"Состав сборника был определен лично музыкантом, а некоторые из песен выбраны другими исполнителями, такими как Боно и сэр Пол Маккартни, и вместе с порой завораживающими и интригующими фотографиями они дают глубокое представление об эволюции Боба Дилана от героя фолк-музыки в вельветовой шапке до нераскаянного электрического рокера", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

