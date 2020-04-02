Animal Jazz показал космонавтов с гречкой

В нем музыканты предстали в костюмах химзащиты с респираторами на лицах. В таком виде они запасаются гречкой, изучают графики распространения инфекции, смотрят выступления политиков по ТВ, а также позируют в образах героев репродукций известных картин.
- Песня «Космонавты» иносказательно повествует о том, кому на Руси реально принадлежит корона, и кто на Руси в действительности является вирусом. И речь не о коронавирусе, а об отдельных космонавтах и их руководителях, — рассказал в инстаграме коллектива лидер Animal Jazz Александр Красовицкий.
Режиссером ролика стал сам Александр Красовицкий.
- Честно скажу, никогда столько не ржали в процессе съемок, - вспоминает он процесс создания видео.
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