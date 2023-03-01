Animal ДжаZ выпустила «Смайлик»

Главные роли в клипе сыграли комик, бывший резидент Comedy Club Алексей «Смирняга» Смирнов и актер, художник и участник телешоу «Битва Экстрасенсов» Сергей «Пахом» Пахомов. Режиссер клипа Митя Кокорин.
«Написана песня она 2 года назад, клип снят больше года назад, сейчас пришло время это показать. Я, как автор текстов, от себя могу сказать, что не люблю писать в лоб. В советское время, наверное, я был бы идеальным автором, потому что люблю подтексты и скрытые образы. Поэтому любой, кто попробует понять «Смайлик» буквально, ошибётся», рассказал Александр Красовицкий о песне.
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