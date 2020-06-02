Animal ДжаZ спел «О хлебе и воде»

22 мая группа попросила поклонников в социальных сетях прислать для нового клипа 30-секундные видео с затемнённым лицом на фоне окна. За три дня группа получила около 1000 видеозаписей из разных стран мира.

Вот только есть одна важная вещь, которую нельзя не знать, если изучаешь историю. О людях. Что бы ни происходило, мы всегда находили силы восстанавливаться, пусть и на пепелище, которое сами же и устроили. В этом одном я и вижу надежду.

Захотелось в клипе показать нас, простых людей, сидящих по домам в этом безумном карантине. А чтобы создать ощущение образа, а не конкретных личностей, мы попросили всех снять себя «без лица», в тени. Точно так же, как снялись и все участники группы, и я сам в том числе».