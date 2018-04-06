«Animal ДжаZ» представит «Счастье» на РЕН ТВ

По словам Александра Красовицкого, на своём выступлении в программе «СОЛЬ от первого лица» группа окончательно «проводит 2007 год» и соответствующую концертную программу. В 2018 «Animal ДжаZ» представляют свой новый альбомом «Счастье», некоторые песни из которого прозвучат и во время концерта на РЕН ТВ.





Также лидер группы даст телеканалу откровенное интервью, где раскроется перед своими поклонниками с новой стороны. Как Animal ДжаZ достигли успеха без богатых спонсоров? Как Красовицкий чувствовал себя в ситуациях, когда был близок к смерти? Для чего жителю Петербурга, по мнению Александра, необходимо иметь задатки мазохиста? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете уже в это воскресенье.

В студии РЕН ТВ группа «Animal ДжаZ» исполнит 10 песен: «Здесь и сейчас», «Шаг Вдох», «Не твоя смерть», «Как дым» (+ кавер на Coldplay – «Clocks»), «Звук и тишина», «Можно всё», «Дыши», «Счастье», «Три полоски», «Дальше».

Эфир 8 апреля, в 00:00 на РЕН ТВ.