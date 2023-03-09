Animal ДжаZ выпустил «Инь» и пообещал «Ян»

Это первая часть альбомной дилогии, которую планируется скоро продолжить выпуском альбома «Ян», сообщил в соцсетях лидер Animal ДжаZ Александр Красовицкий. По словам Красовицкого, дилогия разделена на «черную» и «белую» части. «Инь» представляет собой «черную» часть.

«Этот альбом мы выпускаем после самого долгого перерыва в нашей истории. Материала накопилось много, но вокруг в последние годы происходили такие изменения и события, что мы никак не могли понять, что выпускать, когда и о чём. В итоге песни сами сложились в два больших блока: чёрный и белый. Хотя наш белый цвет никогда не бывает чистым, в нем тоже немало черноты. Тем не менее, мы решили выпустить альбом в двух частях: «Инь» и «Ян»», - говорит Александр Красовицкий.



Animal ДжаZ

В альбом, ставший одиннадцатым в дискографии Animal ДжаZ, вошло 9 треков, среди которых уже выпускавшиеся в виде синглов «О хлебе и воде», «Бессимптомно» и «Смайлик».

Вторая часть дилогии – альбом «Ян» - увидит свет осенью.