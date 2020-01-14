Музыканты Animal ДжаZ разбили машину в ДТП

Об этом он сообщил в инстаграме.

Инцидент произошел во время концертного тура. Вместе с Красовицким в автомобиле находился еще один музыкант, Александр Заранкин.

Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот и привет жизнь! P. S. Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить!

В пресс-службе УМВД по Ульяновской области рассказали, что авария случилась днем 13 января на 113-м километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Сурском районе.



Александр Красовицкий и Александр Заранкин

Водитель Nissan Note, по предварительным данным, "не выбрал безопасную скорость движения" и наехал на дорожное ограждение. Пострадавших нет.