Максим Фадеев признан потерпевшим, директор Линды отправлен под домашний арест

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кувшинову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц восемь суток, до 20 июня 2026 года», - огласил решение судья.

Продюсер Максим Фадеев признан потерпевшей стороной по уголовному делу директора певицы Светланы Гейман (Линда) Михаила Кувшинова о мошенничестве с авторскими правами, сообщил адвокат в ходе судебного заседания.



«Фадеев Максим Александрович признан потерпевшей стороной по делу и допрошен в 2024 году в качестве потерпевшего», - сказал адвокат.

По словам защитника Кувшинова, певицу Линду и композитора Фадеева уже допросили по делу, и их показания не указывают на Кувшинова как на мошенника.

Согласно представленным следствием материалам, сумма ущерба по данному делу превышает 1 миллион рублей», — огласил судья в ходе заседания.

«Согласно представленным следствием материалам, в деле имеются неустановленные лица», - огласил судья в ходе заседания.

Кувшинов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он мог участвовать в незаконном переоформлении прав на ряд главных хитов Линды, автором и правообладателем которых является продюсер Максим Фадеев.