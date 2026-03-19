Sony удалила 135 000 песен от дипфейков Бейонсе и других

Музыкальный гигант Sony Music заявил, что запросил удаление более 135 000 песен, созданных мошенниками, выдающими себя за артистов Sony Music, на стриминговых сервисах.

Так называемые дипфейки были созданы с использованием генеративного искусственного интеллекта и нацелены на некоторых из самых популярных артистов компании, включая Бейонсе, Queen и Гарри Стайлса.

Как заявила компания Sony, распространение подобных подделок наносит «прямой коммерческий ущерб законным исполнителям звукозаписи» и целенаправленно нацелено на музыкантов, продвигающих свой новый альбом.

«В худших случаях [дипфейки] потенциально могут нанести ущерб рекламной кампании или запятнать репутацию артиста», — сказал Деннис Кукер, президент глобального цифрового бизнеса Sony.

Компания заявляет, что количество песен, созданных таким образом, будет только расти по мере того, как технологии искусственного интеллекта становятся дешевле и доступнее.

По мнению организации, обнаруженные на сегодняшний день 135 000 треков представляют собой лишь часть от общего числа треков, загруженных на стриминговые сервисы.

Только с марта прошлого года было выявлено около 60 000 песен, в которых якобы фигурируют артисты из их списка. Среди других исполнителей, которые могли пострадать, — Bad Bunny, Майли Сайрус и Марк Ронсон.

«Проблема с дипфейками в том, что они создаются по запросу, — сказал Кукер. - Они пользуются тем фактом, что артист активно продвигает свою музыку. Именно в таких случаях дипфейки проявляют себя с худшей стороны — они используют спрос, созданный артистом, и в конечном итоге отвлекают внимание от того, чего артист пытается достичь».

