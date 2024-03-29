Бейонсе выпустила кантри-альбом «Cowboy Carter» с кавером «Битлз»

Это первый у Бейонсе кантри-альбом и вторая часть задуманной ею музыкальной трилогии (первой был альбом «Renaissance»).

На новой студийной работе Бейонсе представлены 27 треков, в записи которых приняли участие Вилли Нельсон, Стиви Уандер, Майли Сайрус, Post Malone, Джон Батист, Найл Роджерс и многие другие, включая 6-летнюю дочь певицы Руми Картер. Над пластинкой певица работала более пяти лет.

Как сообщается в пресс-релизе, выпущенном вместе с альбомом, вдохновением для него стала не только собственно кантри-музыка, но и фильмы (в том числе многочисленные вестерны), родео, звуки природы и впечатления из детства артистки, а также культура юга и севера Америки в целом.

«Радость создания музыки в том, что здесь нет правил. Чем больше я вижу, как мир развивается, тем больше я чувствую более глубокую связь с чистотой. С искусственным интеллектом, цифровыми фильтрами и программированием я хотела вернуться к настоящим инструментам и использовала очень старые. Я не хотела, чтобы несколько слоев инструментов, таких как струнные, особенно гитары и органы, были идеально настроены. Некоторые песни я оставила сырыми и склонялась к фолку. Все звуки были такими органичными и человечными, повседневные звуки, такие как ветер, щелчки и даже пение птиц и кур, звуки природы», — рассуждает Бейонсе.

Помимо оригинальных песен, на альбоме представлены и каверы. Например, композиция «Jolene» Долли Партон и хит Beatles «Blackbird».

Бейонсе вдохновлялась такими фильмами, как «Пять пальцев для Марселя», «Городской ковбой», «Омерзительная восьмёрка», «Космические ковбои», «Тем больнее падать» и «Убийцы цветочной луны», то и дело пересматривая эти ленты прямо в студии звукозаписи. Кое-что из ударных было позаимствовано из саундтрека «О, где же ты, брат?», хотя там и было больше блюграсса. Работа эволюционирует от ковбойских песнопений и блэксплотейшна до спагетти-вестернов и фантазий Бейонсе, сменяющихся то личными переживаниями, то чествованием истории чернокожих, то развитием личности нарратора.

«Мой творческий процесс обычно предполагает эксперименты. Мне нравится быть открытой, свободно реализовывать свои идеи во всех направлениях, поэтому я записала много песен. В сумме, наверное, около сотни. Чтобы в итоге сложить их в пазл, выявив последовательности и общие тезисы, и представить целостную работу», – отмечает Бейонсе.

Персонаж альбома – ковбой Картер – сложился из полученных впечатлений и возник под влиянием судеб первых чернокожих ковбоев с американского Запада. В своё время слово «ковбой» использовалось в уничижительном контексте для обозначения бывших рабов как «мужей», которые отличались определённым мастерством и могли содержать лошадей и скот. После избавления от негативной коннотации остались только сила и выносливость этих мужчин, которые были поистине воплощением стойкости Запада.

«На создание этого альбома ушло более пяти лет. Мне повезло, что у меня было время, торопиться было некуда. Мы планировали издать «Cowboy Carter» первым, но из-за вспыхнувшей пандемии в мире накопилось слишком много негатива. Мы хотели танцевать. И мы это заслужили. Я просто доверилась божественному плану», – признаётся певица.

Бейонсе уже стала первой чернокожей исполнительницей, достигшей первой строчки в рейтинге «Hot Country Songs» и топовой позиции в чарте «Hot 100» с песней в стиле кантри. Кроме того, сингл «Texas Hold 'Em» провёл четыре недели на вершине главного музыкального хит-парада Великобритании.

«Мне кажется, люди будут удивлены, потому что это не та музыка, которую все от меня ожидают, но по-моему это лучшее, что я когда-либо записывала»– комментирует Бейонсе.