Бейонсе распродает мерч и реквизит тура Renaissance

Вещи стоимостью от 20 до 450 долларов будут представлены на третьем этаже магазина 50 Bloor Street West в Торонто. Приобрести их можно будет с 5 по 11 июля.



Beyonce

Для проведения выставки артистка заключила договор с канадским ретейлером Holt Renfrew, которому принадлежит торговый центр. Экспозиция получила название Renaissance Flagship и включит в себя 21 товар. Среди реквизита — фирменная серебряная ковбойская шляпа артистки, худи Summer Renaissance, белая футболка с фотографией, сделанной на гастролях, лонгслив с обложкой альбома Renaissance в формате «зеленого экрана» и 80-страничный артбук Renaissance World Tour. Кроме того, можно будет купить эксклюзивную футболку с надписью We Shut This City Down, сделанную специально для фанатов в Торонто.

Генеральный директор Holt Renfrew Себастьян Пикардо сообщил, что очень рад сотрудничеству с Бейонсе.

«Для нас большая часть проводить выставку Renaissance Flagship. Своей продукцией мы призываем верить в себя и меняться к лучшему, и, на наш взгляд, данная экспозиция полностью отражает дух компании. С нетерпением ждем, когда вы посмотрите своими глазами на результат нашего сотрудничества с одной из величайших поп-икон современности», - говорит Себастьян Пикардо.

На выставке также будут представлены 16 сценических нарядов артистки, посвященных каждой из песен в альбоме Renaissance. Мероприятие организовано Бейонсе в коллаборации с брендом Balmain. Совместно с этой компанией певица представит еще 4 эксклюзивных товара в стенах канадского торгового центра.