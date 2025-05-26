Майк Портной рассказал, что думает про увольнения барабанщиков

В этом месяце Джош Фриз был уволен из Foo Fighters, несколько недель назад The ​​Who уволили Зака ​​Старки, а в марте Guns N' Roses расстались с Фрэнком Феррером. В прошлом году Джейсона Бонэма заменили в группе Сэмми Хагара.

Реагируя на эти увольнения, Майк Портной шутит, что он оглядывается через плечо.



Майк Портной

Помимо своей роли барабанщика в Dream Theater, куда он вернулся в 2023 году, Портной сотрудничает с рядом других групп и артистов. Он рассказал в программе Office Hours Live With Tim Heidecker:

«Я думаю, что это заговор Spinal Tap. Я думаю, что никто не застрахован. Сына Ринго уволили из The Who. Сына Джона Бонэма уволили из группы Сэмми Хагара. Я имею в виду, что если детища Ринго и Бонзо не в безопасности, то никто не в безопасности».

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О шокирующем уходе Фриза из Foo Fighters Портной говорит:

«Честно говоря, это шокирует. Я думал, что Джош идеален. Так что да, это страшно. Это страшные времена для барабанщиков. Я сейчас боюсь за свою жизнь и карьеру. А я играю, наверное, в 15 группах, так что у меня в 15 раз больше шансов быть уволенным прямо сейчас. Сейчас шансы очень неблагоприятны».

По поводу увольнения Старки из The Who, которое произошло через несколько недель после его увольнения, а затем почти сразу же после его повторного найма, Портной добавляет:

«Вся эта история с Заком Старки началась... В прошлом месяце они давали концерт в Королевском Альберт-холле. Они исполняли The Song Is Over, и Роджер вступил во втором куплете раньше времени, остановил группу, обернулся и свалил вину на свой микс, сказав, что барабаны заглушают его микс. Теперь, заметьте, что Зак Старки играет на электронной установке. Они уже понизили его уровень с акустической установки. Они заставили его играть на электронной установке, громкость которой полностью контролируется звукорежиссером. Так что, если уж на то пошло, ему следовало уволить парня, наблюдающего за звуком, а не Зака».