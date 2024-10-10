Dream Theater выпустил первый сингл из будущего альбома «Parasomnia» с Майком Портным

Dream Theater анонсировали свой 16-й студийный альбом Parasomnia, который выйдет 7 февраля. Также был представлен клип на заглавный сингл «Night Terror».

Трек является первой студийной записью с участием барабанщика Майка Портного с момента выхода альбома Black Clouds & Silver Linings в 2009 году и длится почти 10 минут.

Портной немедленно делает свое присутствие услышанным, направляя вступление шквалом барабанных партий, прежде чем гитарист Джон Петруччи замыкается в центральном риффе песни, сигнализируя о вступительном куплете. Группа ловко остается на заднем плане на фоне парящего вокала певца Джеймса ЛаБри, но инструментальный фейерверк начинается примерно в середине трека. Это то, чего поклонники DT ждали 15 лет: гипертехничная прог-тренировка под руководством пропульсивной игры на барабанах Майка Портного — звучание группы на пике формы.

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Dream Theater

Parasomnia, длящаяся 71 минуту и ​​состоящая из восьми треков, была спродюсирована Петруччи и смонтирована Джеймсом «Джимми Ти» Меслином, сведение Энди Снипом. Давний соратник группы Хью Сайм снова внес вклад в оформление обложки.

«Мы работаем над этим с февраля, и это происходит, — сказал Петруччи. - Я просто так взволнован этим. Это действительно было потрясающе. Я так хорошо отношусь к материалу, и это было просто весело, правда. Я имею в виду, что Майк и я делали что-то вместе до этого. Мы уже связались в музыкальном плане и даже гастролировали вместе в поддержку моего сольного альбома. Так что это уже есть. Но знаете, с его возвращением в группу все стало просто здорово. Мы словно не сбились с ритма, и такое ощущение, что нам снова 18. Течение было действительно очень плавным. Определенно есть несомненная творческая химия. Вы встречаете определенных людей в своей жизни, и вы соединяетесь на творческом уровне, и все просто течет. Мы работаем в собственной студии, и наше пространство расширилось. Мы только что построили новую живую комнату и аппаратную, которые просто прекрасны».

Parasomnia будет доступен в нескольких физических конфигурациях, включая роскошный бокс-сет 2-CD/Blu-Ray (включая инструментальные композиции, микс Dolby Atmos 5.1 Марка Гиттинса, стереомиксы высокого разрешения, анимированные визуализаторы и 68-страничный буклет). Также будут доступны различные варианты виниловых двойных LP-пластинок, а также отдельный релиз CD в диджипаке.

Parasomnia: