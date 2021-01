Супергруппа LTE показала первый сингл будущего альбома

Супергруппа Liquid Tension Experiment, в состав которой входят экс-ударник Dream Theater (и участник еще пары десятков групп) Майк Портной и действующие участники Dream Theater клавишник Джордан Рудесс и гитарист Джон Петруччи, а также известный по участию в King Crimson и сотрудничеству с Питером Гэбриелом басист и стикист Тони Левин, воссоединилась и спустя 22 года после выпуска предыдущего диска анонсировала третий в своей дискографии альбом.



Liquid Tension Experiment

Один из самых ожидаемых релизов 2021 года в прогрессивном роке и метале, получивший бесхитростное название «LTE3» диск увидит свет 26 марта на лейбле InsideOutMusiс, через 22 года после последнего студийного альбома группы.

Коллектив поделился первым синглом с пластинки «The Passage Of Time».

«Что происходит, когда вы помещаете четырех самых талантливых музыкантов на планете в одну комнату? LTE. Мы все очень долго ждали выхода этого альбома, и мы очень гордимся выпуском этого альбома», - говорит Томас Вабер, менеджер лейбла InsideOutMusic.

«Мы все очень давно знаем Томаса Вабера, и мы с Джорданом недавно обнаружили, как здорово было наконец поработать вместе, когда Dream Theater присоединились к семье Inside Out несколько лет назад. На самом деле нет лучшего дома для LTE, и мы все с нетерпением ждем совместных дел!», - Джон Петруччи.

«Я и Джон знакомы с Томасом Вабером с тех пор, как мы встретились во время самого первого европейского турне Dream Theater в 1993 году ... с тех пор я работал с ним и Inside Out последние 20 лет с Transatlantic, The Neal Morse Band и Sons Of Apollo. Когда этим летом LTE наконец воссоединились, мы знали, что не существует другого лейбла, который мы могли бы назвать своим домом», - Майк Портной.

Трек-лист альбома «LTE3»:

01. Hypersonic (8:22)02. Beating The Odds (6:09)03. Liquid Evolution (3:23)04. The Passage Of Time (7:32)05. Chris&Kevin’s Amazing Odyssey (5:04)06. Rhapsody In Blue (13:16)07. Shades Of Hope (4:42)08. Key To The Imagination (13:14)