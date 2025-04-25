Алсу и Ева Власова поделились своими «Табу»

Песню написала Ева Власова. Это разговор двух подруг о предательстве, о силе духа и о женском сердце, которое может сопереживать и справиться со всем. Иногда нужно выговориться, чтобы отпустило, а иногда, чтобы отпустило, нужно ни при каких обстоятельствах не поднимать ту самую тему.
«Для меня это очень особенный релиз. Пару месяцев назад мне позвонила Ева и сказала, что написала песню, вдохновившись историей моей жизни. Она написала такие слова, как будто проникла в мою душу. Я не знаю, как человек может чувствовать другого настолько! Всю глубину чувств и переживаний. Даже некоторые слова из песни были в реальности сказаны мною в определенных обстоятельствах. Я уверена, что эта песня найдет отклик в ваших сердцах, потому что это искренне пережито и прочувствованно на 100%!», - говорит Алсу.
Комменты