Алсу стала «Чужая»

Песню на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой экранизировал режиссёр Дима Литвиненко.

Зрителю предлагают нетривиальный сюжет с открытым финалом. Тема – отношения в паре, что всегда непросто. Самым важным для певицы в этой работе было добиться правдивости в кадре.

«В нашей жизни порой возникают обстоятельства, в череде которых мы забываем о себе и принимаем неправильные решения. В моменте мы просто теряем себя настоящих, становимся чужими сами себе. Наша работа как раз о силе принятия правильных решений, вне зависимости от своих чувств и эмоций, потому что именно эти решения приведут тебя к внутренней гармонии и тому самому желанному счастью. Зачастую не все так, как кажется со стороны. Мы становимся заложниками своих иллюзий, теряя свое собственное я. История пары в клипе «Чужая» именно об этом. Возможно, кто-то узнает себя в этом сюжете, возможно, кто-то задумается, а не проходит ли он сейчас этот же сценарий в реальной жизни», – говорит Алсу.



Алсу

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Клип «Чужая» стал продолжением серии «Вселенная GM». В роликах с философским смыслом, похожих на кино, ранее появились Михаил Шуфутинский и Mia Boyka, Ани Лорак, Дима Билан, Ольга Бузова, Сергей Лазарев. Связующим сюжетом в проекте является мистический артефакт, который вовлекает героев в судьбоносные события. Автором музыки и продюсером клипов «Вселенная GM» стала Дарья Кузнецова.

«Мы очень надеемся, что эта киноистория так же понравится зрителям, как и наши предыдущие работы «Вселенной GM». В этот раз всё действие в нуаре. Иногда краски пропадают и мир делится на чёрное и белое. И кажется, что такие моменты могут длиться вечно. Ты как в петле. Найдёт ли выход героиня Алсу? Посмотрим», – считает Дарья.

Некоторые сюжетные линии клипа, по мнению продюсера, соотносятся с событиями в жизни Алсу, поэтому певице были близки переживания героини. Кроме того, на главную мужскую роль идеально подошёл Константин Крюков. Алсу и Костя давно знакомы, их дети учились в одной школе, что, конечно, способствовало успешному взаимодействию певицы и актёра на площадке.

Сюжет клипа, по словам режиссёра, подсказала сама песня. Это киноистория о сложных отношениях, которые постепенно обрастают новыми подробностями из жизни героев. Съёмки проходили 16 часов. Клип предлагает зрителю задуматься над тем, использовать ли шаблоны в сфере отношений. Ведь люди меняются, и в какой-то момент старая схема даёт сбой. Чтобы выйти из замкнутого круга, нужны беспристрастный анализ и решительность. Только тогда «день сурка» может прерваться.

«Думаю, через такие моменты проходит любая, даже самая любящая пара. Могу это утверждать, как семейный человек и отец двух дочерей, старшей уже 17, – говорит Константин Крюков. – В клипе есть довольно суровые сцены, но у актёров свои хитрости, и на площадке мы стараемся беречь друг друга».