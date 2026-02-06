Алсу переживает «Армагеддон»

«Армагеддон» - эмоциональная баллада о женщине, пережившей разрушительную любовь и сумевшей пройти через собственный внутренний конец света, чтобы заново научиться жить и чувствовать.

Автор песни – Егор Головацкий. В центре композиции — образ внутреннего Армагеддона: момента, когда рушится привычный мир, выгорают чувства, и кажется, что внутри не осталось ничего. Но именно после этой точки начинается путь к свету, принятию и новой весне:

«В тебе бушует Армагеддон — он не оставил ничего, но после него — на небе звёзды и луна, после холодных зим придёт твоя весна».



Алсу

««Армагеддон» — это песня о том моменте, когда внутри всё рушится, но именно тогда появляется шанс начать сначала. Это история про женскую уязвимость, силу и веру в то, что после самой долгой зимы обязательно приходит весна», — говорит Алсу.