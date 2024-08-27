Алсу официально развелась с мужем

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Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым.

«Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение», — сказал адвокат супруга Александр Добровинский.

Ян Абрамов и Алсу
Ян Абрамов и Алсу

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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Дети Алсу и Яна Абрамова останутся после развода с матерью, решил суд.

«Совсем недавно всплыло одно обстоятельство, по которому продолжение брачных отношений стало невозможно, и семья Яна и Алсу Абрамовых официально прекратило свое существование сегодня, это конец семьи. Любой развод – это трагедия, а их развод – это конечно большая трагедия, потому что трое детей, 18 лет в браке, огромное имущество, которое надо делить. Дети останутся с Алсу, у них есть оба родителя, она никогда не будет препятствовать общению [с отцом]», - сообщил Александр Добровинский.

Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, у них трое детей.

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