Алсу официально развелась с мужем

«Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение», — сказал адвокат супруга Александр Добровинский.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Дети Алсу и Яна Абрамова останутся после развода с матерью, решил суд.
«Совсем недавно всплыло одно обстоятельство, по которому продолжение брачных отношений стало невозможно, и семья Яна и Алсу Абрамовых официально прекратило свое существование сегодня, это конец семьи. Любой развод – это трагедия, а их развод – это конечно большая трагедия, потому что трое детей, 18 лет в браке, огромное имущество, которое надо делить. Дети останутся с Алсу, у них есть оба родителя, она никогда не будет препятствовать общению [с отцом]», - сообщил Александр Добровинский.
Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, у них трое детей.
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