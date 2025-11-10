Алсу рассказала, что открыта к новым знакомствам с мужчинами

«На сегодняшний день я абсолютно самодостаточная, независимая, состоявшаяся женщина. Но при этом я считаю, что человек создан так, чтобы у него была половинка. Иначе бы не было мужчины и женщины. Всё-таки нужна пара — это для души, хочется собеседника. Если появится такой человек для души, я буду рада», — призналась певица.



Алсу

Алсу отметила, что современные знакомства редко проходят легко:

«На улице, конечно, познакомиться сложно, наверное, даже невозможно. Все встречи происходят через общих знакомых».

Она подчеркнула, что ей важны не просто слова и внимание, а зрелые, мужские поступки и поступательная энергия, которую способен проявить мужчина.

Певица рассказала, что не спешит с личной жизнью и ценит гармонию, спокойствие и настоящую душевную связь. По её мнению, отношения — это не только романтика, но и понимание, уважение и совместное движение вперёд. Алсу остаётся верна себе и своим принципам, открыта новым знакомствам, но при этом не готова на компромиссы, ведь истинные чувства невозможно спешно найти — их нужно заслужить.